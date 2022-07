Wrabetz & König: Liebes-Outing in Salzburg

Bei der heutigen ''Il trittico''-Premiere sorgte ein neues Paar für Aufsehen.

Szene. Das Schaulaufen in Salzburg ist auch in diesem Jahr ein Spektakel. Mit einem Paarlauf von Karoline Edtstadler eröffnete die Saison der Liebe. Heute Abend legte dann auch Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz mit dem ersten offiziellen Auftritt an der Seite seiner Beauty Leona König nach. Bei der "Il trittico"-Premiere schlenderten die beiden eng umschlungen: "Ja, wir sind offiziell ein Paar", erzählt König überglücklich. Schon seit Langem sei man gut befreundet gewesen. Erst im Sommer habe es so richtig gefunkt. "Die Kultur hat uns verbunden. Das gemeinsame Interesse für Musik war ausschlaggebend", sagt sie.

Show. Kurz vor ihrem gemeinsamen Auftritt machte Leona König in ihrem Strand-Outfit alle sprachlos. Jetzt ist auch klar, mit wem sie in Monaco urlaubte. Heute Abend stahl sie dann erneut allen die Show in ihrem Glitzerkleid mit tiefem Ausschnitt.

Andrang. Aber auch sonst war am heutigen Abend einiges los in der Mozartstadt. Schauspielerin Nicole Beutler, Prinzessin Elisabeth Auersperg-Breunner, Unternehmerin Regine Sixt und Desirée Treichl-Stürgkh saßen unter anderem bei der Premiere von "Il trittico" im Publikum. Doch die war dann schon fast nebensächlich ...