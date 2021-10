Offiziell: SPÖ-Politiker liebt Conchita Wurst

Tanzend und eng umschlungen zeigen sich SPÖ-Nationalratsabgeordneter Mario Lindner und Tom Neuwirth alias Conchita Wurst auf Instagram.

Ist Conchita Wurst wieder fix vergeben? In der aktuellen Instagram-Story von SPÖ-Politiker Mario Lindner zeigen sich die zwei sehr vertraut und eng umschlungen. Die Hashtags #lovyou und #timeofmylife lassen darauf schließen, dass die beiden mehr als nur gute Freunde sind.

Bereits im August kamen die ersten Liebesgerüchte der beiden auf, als die zwei sich am Kärntner Weißensee blicken ließen und sich dort näher kamen. Kurz darauf postete der ESC-Star dann ein gemeinsames Foto mit Lindner. Zuletzt posierten die beiden auch gemeinsam auf Instagram mit einem besonderen Fotoshooting gegen Bodyshaming. In dem Shooting schlüpfte der SPÖ-Politiker in ungewohnte Roben und hüllte sich in Kleider. Für Conchita, die in Kleidern weltberühmt wurde, ist das ein bedeutendes Zugeständnis. Die Hashtags lassen darauf deuten dass sich zwischen den zweien mehr als nur eine Freundschaft entwickelt hat.