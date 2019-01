Mikl-Leitner-Tochter eröffnet heuer den Opernball

Seit mehr als 100 Jahren (unterbrochen nur durch die beiden Weltkriege) veranstaltet der Verein Grünes Kreuz den traditionellen Jägerball. So auch Montagabend in der Wiener Hofburg.

Dabei gaben sich prominente Freunde der Jagd sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft ein Stelldichein.

Richard Lugner & Co. machten Nacht zum Tag

So wurden beim Event in Tracht unter anderen die MinisterInnen Elisabeth Köstinger, Karin Kneissl, Margarete Schramböck und Hartwig Löger ebenso gesichtet wie Staatssekretärin Karoline Edtstadtler, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Tirol-Landeschef Günther Platter. Auch Baumeister Richard Lugner ließ es sich nicht nehmen mit seiner Bambi zum Ball zu kommen. So auch Unternehmer Burkhard Ernst, Grande Dame Dagmar Koller, Mr. profil Christian Rainer, Verleger Christian Mucha sowie Opern-Bariton Clemens Unterreiner, Netzwerker Wolfgang Rosam und Schauspielerin Kristina Sprenger.

Mikl-Leitner-Tochter Anna eröffnet Wiener Opernball

Anna Mikl-Leitner feierte Montagabend ihren großen Tag als Debütantin beim Jägerball. Mit Freund Christoph zeigte sie sich sehr verliebt und Mama Johanna erzählte stolz, dass ihre Tochter und deren Freund auch den diesjährigen Opernball eröffnen werden.

© Andreas Tischler

Anna und ihr Christoph zeigten sich ganz verliebt.