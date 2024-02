ORF feiert heute '70 Jahre Hansi Hinterseer'

Beim 'Schlager-Spaß' mit Andy Borg wird heute auch Urgestein Hinterseer gefeiert

Andy Borg begrüßt als Gastgeber mit viel Charme, Humor und Herzlichkeit am Samstag, dem, 17. Februar 2024, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu einem musikalischen und unterhaltsamen Abend!

Besonderes Jubiläum mit Überraschungsgast

Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ gibt es diesmal ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern: Hansi Hinterseer wurde am 2. Februar 70 und ist zu Gast in der Sendung. Da darf auch ein Überraschungsgast nicht fehlen – der sympathische TV-Hund Ustin, der gemeinsam mit Hansi Hinterseer in diversen Filmproduktionen aufgetreten ist, ist auch mit dabei.

Diese Stars feiern mit Borg und Hinterseer

Unter den Gästen finden sich außerdem:

Marc Pircher

Fausta Gallelli

Nick MacKenzie



Claudia Jung



Die deutsche Schlager-Königin Claudia Jung hat dieser Tage mit "Alles nach Plan?" ihr 17. Studio-Album auf den Markt gebracht

Kees Haak



Stimmen der Berge

Sie alle werden auch gemeinsam mit Andy Borg beliebte Songs präsentieren. Mit diesem bunten Programm sorgt der „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ für einem unvergesslichen Abend mit musikalischen Höhepunkten, emotionalen Momenten und jeder Menge Spaß. (Quelle: ORF)