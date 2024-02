× ZDF feiert 50 Jahre Roland Kaiser und diese Stars sind mit dabei

Das ZDF feiert in einer eigenen TV-Show das 50-jährige Bühnenjubiläum von Schlager-Ikone Roland Kaiser

Mit seinem 30. Studioalbum "Perspektiven" gelang Roland Kaiser im Spätsommer 2022 nach über vierzig Jahren erstmals wieder der sensationelle Einstieg auf den 1. Platz der deutschen Hitparade. In Österreich landete das Album auf Platz 2. Ein fantastischer Erfolg, an den er im vergangenen August mit "Neue Perspektiven" – eine um fünf brandneue Songs erweiterte Version seines Erfolgsalbums – nahtlos anknüpfte. Und nicht zuletzt brach der Ausnahmemusiker kürzlich noch einen persönlichen Rekord, indem er fast 100.000 Tickets für seine diesjährige Jubiläumstournee in nur wenigen Stunden verkaufte!

Diese Stars feiern Kaiser im ZDF

Seine Fans dürfen sich 2024 auf seine große Tournee zum 50-jährigen Bühnenjubiläum freuen, ebenso wie auf seine eigene TV Show, die Giovanni Zarrella ihm zu Ehren gehostet hat. Die Show "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser" wird am 24. Februar 2024 um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Seine neue Single "Weil du es bist" hat Roland hier natürlich auch im Gepäck. Neben Kaiser selbst erweisen ihn das Who's Who der Schlagerbranche. Mit dabei sind

Beatrice Egli



© Michael de Boer ×

Thomas Anders



© Getty ×

Maite Kelly



© oe24.TV ×

Bülent Ceylan



© Getty Images

Nino de Angelo



© Getty Images ×

Melissa Naschenweg



Melissa Naschenweng © Babirad Pictures ×

Semino Rossi



© Getty Images

Außerdem mit dabei: Mary Roos, Albert Hammond, Gregor Meyle, Kim Fisher, Oli P. und Kerstin Ott.