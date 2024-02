Krimi-Reihe: ORF-Premiere von "Tatort – Das Wunderkind"

Ermittlungen. Der Umzug an einen neuen Arbeitsplatz steht Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec bevor, wenn die Ermittlungen sie an einen „Tatort“ in der Justizvollzugsanstalt führen, um den Mord an einem Insassen aufzuklären. Auf das Entgegenkommen der Inhaftierten dürfen sie dabei nicht hoffen – und so steht das Duo schnell zwischen zwei verfeindeten Gruppen und lernt die sozialen Strukturen im Gefängnis kennen. Als ein Vorzeigehäftling die Aufmerksamkeit der Kommissare auf sich zieht, müssen sie sich die Frage stellen, was dessen Sohn – „Das Wunderkind“ – mit dem Fall zu tun hat. Die Ereignisse der Ermittler Leitmayr und Batic überschlagen sich. Ist der Junge in Gefahr?