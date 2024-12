Peinlicher Geburtstags-Fauxpas in TV-Show

Moderatorin und Schauspielerin Barbara Schöneberger erhielt in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" irrtümlich Geburtstagsglückwünsche.

Beim Weihnachtsspecial der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" am Samstagabend unterlief Spielleiter Thorsten Schorn ein peinlicher Fauxpas: Er verkündete, dass Moderatorin Barbara Schöneberger Geburtstag habe. "Wir dachten, wir machen dir heute zum Geburtstag eine kleine Freude!", verkündete Schorn. Auch das Publikum schloss sich schnell den Glückwünschen an.

Schöneberger musste aber die Gratulierenden enttäuschen, denn sie hatte weder am Tag der Aufzeichnung, noch am 14. Dezember Geburtstag. Die Moderatorin und Schauspielerin feiert erst am 5. März 2025 ihren 51. Geburtstag.

"Mir hat man gesagt, du hast heute Geburtstag"

"Mir hat man gesagt, du hast heute Geburtstag", entgegnete Schorn verdutzt. Dann wurde ihm die Verwechslung klar: "Dann hat Mike Krüger heute Geburtstag, kann das sein?", fragte Schorn den Comedian. Das war dann richtig.

Moderiert wurde das Spektakel diesmal von "Let‘s Dance"-Gastgeberin Victoria Swarovski (31). Die Teams bestanden aus Barbara Schöneberger mit Günther Jauch und Entertainer Thomas Gottschalk mit Comedy-Legende Mike Krüger.

Bei der Show sollten die Teams abwechselnd Quizfragen aus der Tierwelt beantworten. Bei jeder richtigen Antwort holte die Sendungs-Moderatorin Swarovski einen Hundewelpen auf die Bühne. Thorsten Schorn sagte augenzwinkernd über die ungewöhnliche Aktion: "Wir haben uns überlegt, wie man die Punkte sichtbar machen kann."