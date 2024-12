Prinz Harry überrascht bei Royal-Weihnachtskonzert

Ist der verlorene Royal-Sohn in die Heimat zurückgekehrt?

Fans der Royals staunten nicht schlecht als offenbar Prinz Harry plötzlich und überraschend bei Prinzessin Kates Weihnachtskonzert auftauchte – kann das sein, dass das Prinz Harry ist? Nur auf dem ersten Blick sah es nach dem verlorenen Royal-Sohn aus. Denn bei genauerer Betrachtung sieht man: Es ist ein Doppelgänger.

Für überraschte Blicke sorgte der Harry-Fake allemal. Der Doppelgänger von Prinz Harry hatte eine militärische Uniform an, die an Harrys Auftritte in der Vergangenheit erinnert. Der Royal ist ausgebildeter Offizier und Kampfhubschrauber-Pilot der britischen Luftwaffe.

© Instagram/princeandprincessofwales

Der Harry-Doppelgänger, der im Trailer zu Kates Weihnachtskonzert vorkommt, sah jedenfalls täuschend echt aus: Bart, Haarfarbe, Statur passte alles zusammen.

Spontaner Besuch fast undenkbar

Es ist aber fast undenkbar, dass der mit seiner Frau Meghan und seinen zwei Kindern in die USA ausgewanderte Prinz Harry spontan an Weihnachten die Royals in England besucht. Da Meghan und Harry das britische Königshaus des Öfteren öffentlich angegriffen haben, bekamen sie von König Charles III. (75) nicht mal eine Einladung. Harry, Meghan und ihre beiden Kinder verbringen das Fest zusammen in Montecito, Kalifornien.