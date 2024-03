Prinzessin Kate hat Krebs: Ihr Statement im Video

Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William bekommt Chemotherapie, wie sie in einer am Freitag veröffentlichten Videobotschaft sagte. Das sei natürlich ein großer Schock gewesen, sagte die 42-Jährige. Zuvor hatte es wochenlang Spekulationen um ihren Gesundheitszustand gegeben.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK