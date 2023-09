Die US-amerikanische R'n'B-Sängerin Irish Grinstead ist am Samstag im Alter von 43 Jahren verstorben, wie mehrere US-Medien, unter Berufung auf ein Statement der Schwester der Musikerin, berichten.

Die Todesursache des R'n'B-Stars ist derzeit noch unbekannt. LeMisha Grinstead (45), die Schwester der Sängerin, verkündete die traurige Nachricht via Instagram: "Mit großer Trauer muss ich euch mitteilen, dass meine wunderschöne Schwester und Freundin heute Abend verstorben ist. Sie hat einen langen Kampf ausgefochten und nun endlich ihren Frieden gefunden."

Irish und LeMisha Grinstead wurden zusammen mit Sängerin Kameelah Williams (45) in den Neunzigerjahren als R'n'B-Gruppe "702" bekannt. Mit ihrer Single "Where My Girls At?" feierten sie 1999 ihre größten Chart-Erfolge.

Geschrieben wurde die Hit-Single von HipHop-Star Missy Elliott (52). Auch sie trauert um die 43-jährige Sängerin und schreibt via X (vormals Twitter): "Irish, möge deine wunderschöne Seele Ruhe finden in den Armen des Herrn."

Irish May your beautiful soul Rest Peacefully in the arms of the Lord????️ A Multitude of prayers for the entire Grinstead family????????????️????#702 pic.twitter.com/Vfqbwfzxqj — Missy Elliott (@MissyElliott) September 17, 2023

2021 hatten die Schwestern Irish und LeMisha bekannt gegeben, sie würden gemeinsam an einem neuen musikalischen TV-Format teilnehmen. Im Dezember 2022 zog sich Irish Grinstead jedoch aus "schwerwiegenden" gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurück. An was sie litt, ist nicht bekannt.