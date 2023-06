RAF: Neue Wien-Hymne als Einstimmung fürs Donauinselfest

RAF Camora stürmt mit neuer CD ''XV'' sofort an die Spitze der iTunes-Charts. Mit dabei auch eine persönliche Wien-Hymne. Das perfekte Warm-up zum Donauinselfest. Ab 21.30 Uhr dreht er dort auch sein neues Video.

"Gruß an alle aus Wiеn. Seit Falco auf Kokain. Schwedеnplatz um halb sieb'n. Pizza, Kebab auf Jim Beam. Schwöre, liebe mein Wien." Neue Wien-Hymne von RAF Camora als Einstimmung fürs Donauinselfest. Heute ab 21.30 Uhr tritt er ja in die Fußstapfen von Falco will auch den ewigen Rekord der Kelly Family (25.000 Besucher, 1995) brechen. In den Charts ist ihm das schon gelungen. Das neue, heute veröffentlichte Album "XV" stürmte bei iTunes sofort wieder an die Chartspitze und bescherte ihm somit wie erwartet den 20. Nummer-Eins-Hit (!).

Im neuen Song Wien, einem Duett mit Yung Hurn, lässt RAF auch mit Zeilen wie "Manche Straches und Gudenus’, Ibiza bis Porto Banús", "Seit Falco auf Kokain" oder "Hab' oft Sex mit reicher Tochter" aufhorchen.

Explosives Hit-Feuerwerk

Das perfekte Warm-up für seinen Auftritt am Donauinsel-Fest. Ab 21.30 Uhr liefert RAF ein explosives Hit-Feuerwerk. Dafür hatte er u.a. Bonez MC, Jala Brat oder Buba Corelli als Stargäste ankündigt. Und ein Kamera-Team. RAF will auf der Insel nämlich auch gleich sein neues Video drehen.

Vorgefeiert wurde noch in Berlin. Um Mitternacht hob er bei Jam FM die 15 brandneuen Song aus der Taufe. Standesgemäß mit Champagner und Torte. "Wir haben neuen Sound kreiert den es so zum Teil sogar international noch nicht gibt", erklärt RAF auf Insta das neue Album und freut sich auch schon auf die Tour: "Ist mir eine Ehre auf Festivals 10 Jahre alte Hits zu spielen und immer noch aktuelle Hits aus 2023 zu haben. Dafür mache ich das. Und dafür entwickle ich mich immer neu. Es gibt nichts schlimmeres als zu Verstauben."