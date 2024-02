Rap Superstar Busta Rhymes geheim in Wien!

Ritz Carlton Hotel, Hofburg, "Tuesday Club" - Rap Superstar Busta Rhymes mischte Wien auf. Auch als "Zeitreisender" und mit Privat-Konzerten!

„Direkt von den Grammys nach Wien, Österreich!“ Rap-Superstar Busta Rhymes ,der mit Welthis wie Turn It Up oderWhat’s It Gonna Be? 9 Millionen Cds verkaufte und 12 Grammy-Nominierungen einfuhr, überrascht seine 4,7 Millionen Insta-Follower mit einer Serie von Wien-Filmen. Am Donnerstag drehte im noblen Ritz seine Handy-Kamera auf. „ich zeige euch mal das wunderschöne Österreich und dann lasse ich euch Teil der extravaganten Festivitäten sein“ , erklärt er und postet dann auch kurze Konzert-Videos von einem Privat-Gig für die Autovermietung Sixt aus der Hofburg, wo hunderte Glückliche Fans abrockten“ Ich mache das imme in der gößten he most Blockbuster- Art“.



Bei einem weiteren Video, diesmal von seinem Assisten gedreht steht er vor dem Hotel „Ich fühle mich wie ein Zeireisender: Gerade noch bei den Grammys und jetzt in wunderschönen Österreich.“ Als der Kamera-Mann in Richtung Ringstraße schwenkt und das auch zu demonstrieren, weist er ihn witzig zurecht: „Du musst dich schon auf den König fokusieren!“



Spannend Busta war am Dienstag auch im Tipsy Duesday Club am Schwarzenbergplatz. Auch für einen Mini-Auftritt.