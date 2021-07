Thiem: Jetzt zeigt er allen seine Liebe

Am Wochenende bewies Dominic Thiem, dass es ihm mit Freundin Lili ernst ist.

Zeit. Aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk ist Dominic Thiem (27) zu einer fünfwöchigen Auszeit gezwungen. Für seine sportliche Laufbahn ein großer Rückschlag, für Freundin Lili Paul-Roncalli (23) eine Chance. Erstmals seit Beziehungsbeginn hat der Tennis-Profi Zeit für seine Liebe – und die nützt er auch. Am Samstag zeigte er sich noch mit Lili eng umschlungen in der Wiener Innenstadt, ehe es am Sonntag für die beiden nach Spielberg zum Formel-1-Grand-Prix ging.

Auftritt

Dort folgte auch der erste öffentliche Paarlauf der beiden Turteltauben. Sogar ein offizielles Foto erlaubte Thiem. Darauf strahlt er mit seiner Freundin um die Wette. Mit diesem Auftritt beweist das Tennis-Ass, wie ernst es ihm mit Lili ist. Denn öffentliche Liebesbekundungen waren bisher nicht sein Fall.