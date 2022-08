Robbie startet als DJ auf Ibiza durch

Robbie Williams gibt wieder Gas: als DJ, mit München-Konzert und Strip für neue CD.

Premiere. ÖSTERREICH-Leser wissen es bereits seit Februar: Robbie Williams (48) hat ein spannendes neues Pop-Geheimprojekt. Mit den Produzenten Tim Metcalfe und Flynn Francis hat er die Chill-out-Truppe Lufthaus gegründet. Auch für den Dancefloor-Hit Sway.

Jetzt, nach monatelanger Geheimniskrämerei, wagte Robbie damit den Sprung an die Öffentlichkeit.

Am Donnerstag überraschte er hunderte Fans im In-Club 528 Gardens auf Ibiza mit seiner allerersten Lufthaus-Show. DJ-Set und Gesangseinlagen inklusive. Die Besucher, die von Robbies Auftritt nichts wussten, waren am Ausflippen. Auch Robbies Ehefrau Ayda Field.

Nervös. Bereits am Nachmittag hatte Robbie dafür in seiner Mietvilla auf Ibiza geübt. Mit nacktem Oberkörper und Söhnchen Beau am Arm. „Er war nervös wie selten zuvor“, verrät Ayda.

Am 27. 8. rockt er für 100.000 Fans in München

Konzert für Austro-Freund. Mit dem Geheimauftritt startet Robbie jetzt sein großes Comeback: Morgen will er noch einmal auf Ibiza auflegen. Am 27. August rockt er dann für seinen Freund Klaus Leutgeb in München. Bei der Mega-Show unter dem Motto „One Night Only“ werden über 100.000 Fans erwartet.

Strip für CD. Am 9. September kommt dann das heiße neue Album. Für XXV hat er seine 18 größten Hits von Feel über Rock DJ bis Angels mit einem Orchester neu eingespielt. Für das CD-Cover legt er wieder einen Strip hin: Nacktfoto in Denkerpose.