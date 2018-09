Harte Woche für Harry & Meghan

Ein Auftritt – viele Fehler. So präsentierte sich die sonst so sattelfeste Herzogin Meghan (36) dieser Tage. Es war bei einer Charity-Gala, die sie gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry (33) besuchte. Schon bei der Ankunft des Paares waren alle Blicke auf das trendige Smoking-Kleid von Meghan gerichtet. Doch es war weniger das Design, das es den Gästen angetan hatte, sondern die Rocklänge. Me­ghan trug Mini! Ein royaler Fauxpas der Extraklasse, haben doch Röcke im britischen Königshaus immer beim oder unter dem Knie zu enden. Auch ihre langen, sonst so sexy Beine wirkten extrem dünn und abgemagert seit der Hochzeit. Dazu kam, dass ihr Kleid in der Bauchgegend etwas spannte und Meghan auch dauernd ihren Hand schützend vor den Bauch hielt. Für die Briten ein eindeutiger Beweis, dass das heiß ersehnte royale Baby endlich unterwegs ist.

Einsam

Schwere Kost für die frischgebackene Herzogin. Dazu plauderte ein Palast-Insider aus, dass es zwischen Meghan und Harry einen heftigen Streit gegeben haben soll. Sie fühlt sich einsam und von allen Freunden abgeschnitten. Das royale Protokoll soll für Meghan zu einer Art Gefängnis geworden sein. Ohne Fluchtmöglichkeit. Oder zumindest fast …

Auszeit vom royalen Leben in Kanada

Vielleicht war auch das der Grund, warum Meghan schon vor einer Woche heimlich nach Kanada geflogen ist, um ihre alten Freundinnen zu treffen. Gemeinsam mit Jessica Mulroney (38) soll die Herzogin ein paar schöne Tage in Toronto verbracht haben – völlig inkognito. Dort konnte sie für kurze Zeit das strenge Protokoll vergessen und mit ihrer Freundin und deren Familie kochen und mit deren Kindern spielen. Schade nur, dass solche Ausflüge ins „normale Leben“ so spärlich gesät sind.

