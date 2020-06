Meghan: Jetzt zieht Mama ein

Platz genug bietet Prinz Harry und Meghans Anwesen in Los Angeles ja. Den nutzen die beiden jetzt auch mit ­Meghans Mutter Doria Ragland, die in das 12-Millionen-Dollar-Anwesen eingezogen sein soll. Ragland soll sich vor allem um Meghans Sohn Archie kümmern und dabei die Eltern entlasten. Für ­Meghan sei ihre Mutter der „Fels in der Brandung“.

Aber auch Harry soll sich inzwischen in Los Angeles eingewöhnt haben und neue Freundschaften knüpfen. Eine davon ist Schauspiel-Legende Liza Minnelli.