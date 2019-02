Wie tief kann man noch sinken? Das fragen sich zurzeit Fans und Freunde des britischen Königshauses. Der Grund: Letzten August schrieb Herzogin Meghan (37) einen persönlichen Brief an ihren Vater, in dem sie ihn unter anderem bat, mit den Interviews an Boulevard-Magazine aufzuhören. „Daddy, mit schwerem Herzen schreibe ich dir das, weil ich nicht verstehe, warum du diesen Weg gewählt hast, und es dich nicht interessiert, dass er Schmerzen verursacht …“ – so beginnt Meghan den fünf Seiten langen handgeschrieben Brief an Thomas Markle (74), den dieser jetzt in der britischen Daily Mail veröffentlichte.

Anklage

„Deine Taten haben mein Herz in Millionen Teile zerbrochen“, so die Herzogin weiter. „Nicht nur, weil du diese unnötigen und ungerechtfertigten Schmerz produziert hast, auch, weil du, als du dich dafür entschieden hast, nicht die Wahrheit zu erzählen, dich auch noch wie eine Marionette behandeln lassen hast. Das ist etwas, das ich nie verstehen werde“, so Meghans Abrechnung mit ihrem Vater.

Enttäuschung. Im Brief bat Meghan ihren Vater auch explizit, die Sachen in Zukunft privat zu klären, und nicht in der Öffentlichkeit. Ein Wunsch, der sich leider nicht erfüllt hat.

