Prinz Harry: Neues Zuhause für 18 Millionen?

Erst vor drei Jahren kauften Prinz Harry und seine Meghan ihre Traumvilla in Montecito für 14 Millionen Dollar. Jetzt könnte erneut ein Umzug ins Haus stehen.

Warum Harry und Meghan wieder auf der Suche nach einer neuen Bleibe sind, ist noch nicht ganz klar. Gemunkelt wird, dass die von Meghans Vater Thomas Markle angeregten Touristen-Touren zu ihrem Haus in Montecito dem Paar ein Dorn im Auge sein sollen und sie um ihre Privatsphäre fürchten. Dazu kommt, dass vor allem Meghan mit der Nachbarschaft unzufrieden sein sollen.

Näher zu Hollywood

Das US-Portal TMZ berichtet, dass Harry und Meghan am Wochenende ein Grundstück in Malibu besichtigt haben sollen. Das über 20.000 Quadratmeter große Grundstück hat bereits einen Pool und ein Haus für die Security. Das Wohnhaus ist noch in der Planungsphase.

© Westside Estate Agency Hier könnte Harry bald wohnen ×

Ein weiterer Grund für den geplanten Umzug ist, dass Meghan mit einem Comeback in Hollywood liebäugelt und somit näher an der Film-Metropole sein möchte. Ihr jetziges Zuhause liegt etwa 130 Kilometer von Hollywood entfernt. Die neue Villa in Malibu wäre nur rund 40 Kilometer weit weg.

Die Kosten für das Luxus-Anwesen sind aber auch für Harry nicht ohne. So kostet das Grundstück 8 Millionen Dollar und das dort entstehende Haus nochmal 10 Millionen. Dafür kann sich die Nachbarschaft sehen lassen. So steht das Haus in umnittelbarer Nähe von Kim Kardashian und Kris Jenner, mit denen das Paar befreundet ist.

Deutschland Besuch

Fürs erste steht für Harry aber sein Trip nach Deutschland auf dem Programm. am 9. September wird der Ex-Royal seine "Invictus Games" in Düsseldorf persönlich eröffnen.