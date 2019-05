Da wird noch einiges passieren. Die heile Welt der britischen Royals könnte laut einer Expertin schon bald bröckeln. Angela Levin ist Autorin des Buches "Harry - Conversations with a Prince". Dafür sprach sie sogar persönlich mit dem Herzog von Sussex und kennt ihn daher auch einigermaßen gut. Sie vermutet, dass es zu Spannungen innerhalb der königlichen Familie kommen wird, vor allem zwischen Meghan und der Queen.

Denn im Gegensatz zu Harry, der schon vor Jahren betonte, dass seine Familie ein so weit es geht normales Leben haben soll und seine Kinder außerhalb der royalen Zwänge und dem strengen Protokoll aufwachsen sollen, strebt Meghan etwas anderes an.

Obwohl beide erst vor kurzem ihr ruhiges abgeschottetes Frogmore Cottage in Windsor bezogen haben und dort ihr junges Familienglück nach der Geburt ihres Söhnchens Archie Harrisson genießen, soll sich Harrys Frau langfristig nach etwas Größerem sehnen. Dies zeigte sich bereits in den letzten Jahren. Seit ihrer Verlobung ging sie immer wieder ihren eigenen Weg und setzte ihren Kopf in einigen Dingen durch - auch wenn sie dadurch den Unmut der Queen auf sich zog. Ihre Mega-Baby-Party in New York zum Beispiel. Der Palast habe nicht gewusst, welches Ausmaß die Feier annehmen würden, ansonsten wären Schritte erfolgt, meint die Kennerin.

"Der Palast gewinnt immer"

Mit Schwägerin Kate soll es bereits kriseln, ein Krach mit dem Familienoberhaupt soll auch nicht mehr lange auf sich warten lassen, mein Levin. Meghan muss sich der Hierarchie fügen. ""Die royle Familie ist eine sehr hirarchische Organisation. An oberster Stelle steht die Queen, dann Prinz Charles, die Cambridges und dann das Herzogpaar von Sussex. Als vierter Haushalt in der Reihe muss man die Befehlsverhältnisse respektieren", heißt es laut einem Insider.

Und es kommt noch dicker. Alle im Palast sind sich einig: Kommt es zum Streit zwischen Meghan und der Queen gibt es nur eine Siegerin - und das ist die Queen. "Der Palast gewinnt immer", zitiert Levin einen Palastmitarbeiter.