In seinem Buch "Reserve" packt Harry aus, wer ihn entjungfert hat – nun spricht die besagte Baggerfahrerin erstmals bei Piers Morgan über den Sex mit dem Prinzen.

Moderator Piers Morgan ist ja bekannt dafür, dass er gerne gegen Meghan Markle austeilt – nun holte er sich ausgerechnet jene Frau ins Studio, die Prinz Harry entjungfert haben soll. Sasha Walpole erinnert sich noch genau an die damalige Zeit, als sie für die Royals gearbeitet hat. Harry und Sasha waren gut befreundet und „hingen häufig zusammen ab“.

Sie berichtet auch, wie es zum Sex mit Harry kam – und wie es war: "Wir waren beide betrunken. Wir tranken in einem anderen Pub zuvor, dann im Zweiten, dem Vine Tree Inn. Wir waren einfach eine Gruppe von Freunden, die alle Pferde liebten. Das brachte uns zusammen. Die Herkunft war dabei egal. Wer Polo spielt, braucht einen Helfer. So ist das.“

Sasha Walpole (links neben Harry) blickt etwas Eifersüchtig auf den Prinzen, der gerade die Dame am Autodach bewundert.

Walpole: Wusste nicht, das Harry Jungfrau war

An dem Abend, an dem sich die beiden nähergekommen sind, feierten sie in Walpoles Geburtstag rein. „Es war die Nacht vor meinem 19. Geburtstag. Ich war also noch 18. Harry und ich tranken ungefähr zehn Kurze zusammen, jeder so fünf. Mein Freund hatte mir einen Korb gegeben, deswegen war ich traurig. Da war Harry eine Schulter, an die ich mich anlehnen konnte. Er gab mir eine Karte und eine Miss Piggy Figur zu meinem Geburtstag", so die zweifache Mutter. Dann gingen sie auf das Feld hinter der Kneipe. „Wir gingen eine Zigarette rauchen. Er küsste mich. Und bevor ich wusste, was geschah, haben wir rumgemacht." AM Feld hinter dem Pub zogen sie laut Walpole ihre Kleidung aus und hatten Sex. Walpole wusste nicht, dass es für Harry das erste Mal war. „Ich wusste nicht, dass Harry noch Jungfrau war. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass es sein erstes Mal war. Er war mein Freund, mein Kumpel. Und es geschah halt einfach so.“