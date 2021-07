Kate von Cambridge hatte Kontakt zu später positiv getesteter Person.

Die Frau von Prinz William, Kate, begibt sich in Selbstisolation, nachdem sie in der vergangenen Woche Kontakt zu einer später positiv auf das Coronavirus getesteten Person hatte.

Corona-Alarm: Herzogin Kate in Selbstisolation

"Ihre Königliche Hoheit hat keine Symptome. Sie befolgt die Richtlinien der Regierung und isoliert sich zu Hause", teilte der Kensington Palast am Montag mit. In der Folge seien Termine der Herzogin von Cambridge abgesagt worden. Damit verpasst Kate zwei Veranstaltungen am Montag zu Ehren des Nationalen Gesundheitsdiensts (NHS). Gemeinsam mit William wollte die Herzogin an einem Gottesdienst in der St.-Pauls-Kathedrale sowie einem Empfang im Buckingham-Palast teilnehmen. Der künftige König muss sich den Vorgaben zufolge nicht isolieren und wird die Termine wahrnehmen.

Ehemann William an Corona erkrankt

Kate hat bereits - wie britische Medien berichten - zwei Impfungen erhalten und wurde am Freitag informiert, dass sie sich in Quarantäne begeben müsse. Ihr Ehemann William war im Frühling 2020 schwer an Corona erkrankt, auch sein Vater, Thronfolger Prinz Charles (72) infizierte sich damals mit dem Virus.

Vor wenigen Tagen war Kate noch in Wimbledon unterwegs...

Kates bisher letzter öffentlicher Termin war ein Besuch des Tennisturniers in Wimbledon am Freitag. Dabei hatte sie das Gelände und das Wimbledon-Museum besichtigt, mit Angestellten gesprochen sowie gemeinsam mit Ex-Tennisspieler Tim Henman ein Spiel angeschaut.