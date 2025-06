DARUM darf Prinz George ab Juli nicht mehr mit seiner Familie fliegen

Prinz George wird am 22. Juli zwölf Jahre alt – und damit tritt für den ältesten Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate eine jahrhundertealte Regel des britischen Königshauses in Kraft. Künftig ist es dem Royal verboten, gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern im gleichen Flugzeug zu reisen

Was auf den ersten Blick hart klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Sicherung der Thronfolge. Denn sowohl Prinz William (42) als auch Prinz George (11) stehen direkt an erster und zweiter Stelle in der britischen Thronfolge. Sollte es zu einem Flugzeugunglück kommen, wären zwei künftige Monarchen gleichzeitig betroffen – ein Risiko, das der Palast vermeiden will.

Mit seinem Vater Prinz William teilt der kleine Royal die Begeisterung für Fußball. Das Finalspiel der Europameisterschaften schauten die beiden zusammen im Stadion. © apa ×

Wie die britische Zeitung "Mirror“ berichtet, handelt es sich um eine offizielle königliche Verordnung, die schon vor Jahrzehnten eingeführt wurde. Auch Prinz William selbst war einst von dieser Regel betroffen: Ab seinem zwölften Geburtstag musste er separat reisen, wie sich Graham Laurie, ein früherer Pilot des Königshauses, im "Hello“-Podcast erinnert.

William und Kate mit George Louis und Charlotte © Getty ×

"Wir flogen mit König Charles, Prinzessin Diana, William und Harry gemeinsam – bis William zwölf wurde. Ab dann brauchte er ein eigenes Flugzeug“, so Laurie. Nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Queen durfte damals noch die gesamte Familie gemeinsam reisen – eine Ausnahme, die aus Sicherheitsgründen heute kaum noch gemacht wird.

© getty ×

Was bedeutet das nun konkret für die Cambridges? Ob es Prinz George ist, der künftig allein fliegt, oder Prinz William, wird der Palast noch festlegen müssen. Fakt ist: Die unkomplizierten Familienreisen nach Mustique oder in die französischen Alpen gehören bald der Vergangenheit an. Selbst eine Sondererlaubnis durch König Charles wird laut "Mirror“ nicht empfohlen – denn ein tragischer Vorfall könnte die Zukunft der Monarchie unmittelbar gefährden.