DAS ist das neue Hobby von Prinz George - und Papa William ist nicht happy darüber

Prinz George, der älteste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate, beweist mit seinen elf Jahren bereits erstaunliche Vielseitigkeit – und das nicht nur in der Schule, sondern auch im Sport. Sein Vater William hat jetzt einige spannende Details über die Hobbys des jungen Thronfolgers verraten.

Sport hat im Leben von Prinz George schon lange einen hohen Stellenwert. Bekannt ist, dass er Rugby spielt und ein großer Fan der traditionsreichen britischen Sportart ist. Doch das ist längst nicht alles: Schon vor einigen Wochen wurde bekannt, dass der junge Royal eine Leidenschaft für Schwimmen und Tauchen entwickelt hat. Wie Prinz William kürzlich berichtete, hat sein Sohn jetzt noch ein weiteres Hobby für sich entdeckt: Triathlon. Diese anspruchsvolle Ausdauersportart kombiniert Schwimmen, Radfahren und Laufen – und verlangt sowohl körperliche Fitness als auch Disziplin. William verriet dies im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung auf Schloss Windsor, bei der er die ehemalige Triathletin Non Stanford mit einem Orden auszeichnete. Stanford plauderte nach der Begegnung mit dem Thronfolger aus: „Er erzählte mir, dass George in der Schule Triathlon gemacht hat.“

Prinz George mit Papa Prinz William © Getty ×

Um ihrem sportbegeisterten Sohn den Einstieg in diese herausfordernde Sportart zu erleichtern, haben William und Kate keine Mühen gescheut: Ein Experte wurde engagiert, um George mit hilfreichen Tipps zur Seite zu stehen. Laut Stanford soll der Trainer unter anderem verraten haben, wie man Talkumpuder in die Schuhe streut, um den Wechsel zwischen den Disziplinen schneller zu meistern. George war so begeistert von diesem Profi-Trick, dass er ihn mit seinen Klassenkameraden teilte – die daraufhin ebenfalls großen Gefallen daran fanden. Prinz George zeigt nicht nur Talent, sondern auch Teamgeist und Engagement. Dass er sich einer so herausfordernden Sportart widmet, spricht für seinen Ehrgeiz und seinen Tatendrang. Mit der Unterstützung seiner Eltern und seines Trainers hat er beste Voraussetzungen, um auch in Zukunft sportlich zu glänzen.