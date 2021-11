Der Welfen-Prinz Ernst August ist frisch verliebt; darum soll er sich nun von seiner Frau Caroline scheiden lassen.

Zusammen gesehen hat man sie lange nicht mehr: Caroline von Monaco und ihr Ehemann Ernst August sollen seit 2007 getrennte Wege gehen. Eine Scheidung war allerdings nie Thema und Caroline nannte Ernst August auch öfter "ihren Ehemann".

Ernst August: Scheidung von Caroline und neue Liebe?

Das könnte sich nun aber ändern. Denn wie bereits berichtet ist der 67-jährige Ernst August frisch verliebt. In die Künstlerin Claudia Stilianopoulos. Die beiden urlaubten bereits zusammen in Madrid, derzeit sollen sich die zwei in München aufhalten, werden immer wieder turtelnd gesichtet. Wie die Bunte nun berichtet, soll Ernst August so verliebt sein, dass er ein neues Leben beginnen will. Seinen Freunden hat er Claudia bereits vorgestellt.

© Getty Images ×

Künstlerin Claudia Stilianopoulos

Laut Bunte sollen Claudia und Ernst August im "Mandarin Oriental" in München weilen. Dort ist Ernst August bereits mit seiner Noch-Frau Caroline 2003 abgestiegen. Insidern zufolge soll Caroline dem Liebesglück ihres Ehemannes gelassen gegenüberstehen.