Ernst August von Hannover hält sich derzeit in einem Luxus-Ressort auf um zu Kräften zu kommen.

Ende März wurde Prinz Ernst August von Hannover in Wels verurteilt (das Urteil ist noch nicht rechtskräftig).

Darum ging es im Prozess um Ernst August

Ernst August wurde im Sinne des Strafantrags der Staatsanwaltschaft Wels schuldig gesprochen, sich mit Alkohol und Medikamenten fahrlässig in den Zustand der Zurechnungsunfähigkeit versetzt und in dieser Verfassung dann in Grünau bzw. in Scharnstein (Bezirk Gmunden) u.a. einen Polizisten verletzt, eine andere Beamtin sowie Angestellte bedroht zu haben. Der Welfenprinz hatte sich nicht schuldig bekannt.

© FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR PROZESS GEGEN PRINZ ERNST AUGUST VON HANNOVER IN WELS ×

Presserummel im Gericht

Ernst August: Muss zunehmen

Nun sind einige Monate vergangen und Ernst August versucht sein Leben in den Griff zu bekommen. Das geht aus einer RTL-Reportage hervor. Natascha Größ traf den Prinzen zufällig in der Kuranstalt, in der sie sich auch aufhielt - im Vivamayr Ressort in Alt Aussee. Dort sei er der erste Gast gewesen, der ihr begegnet sei. Trotz des in der Vergangenheit schwierigen Verhältnisses zur deutschen Presse stimmte Ernst August einem Gespräch zu. Er meinte, derzeit sehr dünn zu sein . Bei einer Größe von 1.82 wiege er nur 60 Kilo, so der Welfenprinz. Darum müsse er viel essen und zwar außerhalb der Kuranstalt: "Ich muss zunehmen! Ich mache die normale Kur und gehe dann in die besten Restaurants und fresse (sic) dann viel zum Mittagessen." Er sei in dem Gesundheitsressort in den besten Händen, sagt er, das Personal sei gut geschult und zudem freundlich.

Das Vivamayr ist spezialisiert auf Diabetes-Erkrankungen

Reporterin: Ernst August ist so aufgeschlossen

Größ bricht für Ernst August eine Lanze und gibt Einblick in das Leben des Prinzen und dessen schwerer Zuckerkrankheit, die für manche Verhaltensweisen ausschlaggebend ist: "Das gleicht einem epileptischen Anfall, das ist ein komaähnlicher Zustand, er kann sich an gewisse Dinge gar nicht mehr erinnern." Sie selbst habe den Prinzen nicht als Rüpel erlebt, sondern als sehr sympathischen, humorigen Mann.