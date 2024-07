FBI-Dokumente: Prinz Philip (†99) in Sex-Skandal verwickelt

Laut FBI-Dokumenten soll auch Prinz Philip (†99) in die "Profumo"-Affäre verwickelt gewesen sein.

Wie britische Medien berichten soll auch Prinz Philip (†99), der Mann von Queen Elizabeth (†96), in den "Profumo"-Skandal verstrickt gewesen sein. Das soll aus FBI-Dokumenten von vor 60 Jahren hervorgehen, die jetzt erst veröffentlicht wurden.

"Profumo"-Affäre sorgte für Polit-Beben

Die "Profumo"-Affäre kam während des Kalten Krieges im Sommer 1961 ins Rollen und sorgte in Großbritannien für ein politischen Beben: Showgirl Christine Keeler hatte heimliche Affären mit dem britischen Kriegsminister John Profumo und einem Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes. Sie wurde deshalb der Spionage verdächtigt.

Profumo trat 1964 zurück und Christine Keeler kam wegen Meineids neun Monate ins Gefängnis. Sie wurde später vom Spionage-Vorwurf freigesprochen.

FBI untersuchte den Skandal

Der Skandal rief auch das US-amerikanische FBI auf den Plan, das die Affäre analysierte. In Geheimdokumenten des damalige FBI-Chefs J. Edgar Hoover tauchte auch der Name Prinz Philips aus. Hoover teilte der US-Botschaft in London per Telegramm mit: Man habe ihn darüber informiert, dass der Prinz Verbindungen zu Christine Keeler und Mandy Rice-Davies habe. Prinz Philip soll mit beiden Damen persönlich "involviert" gewesen sein.

Bis jetzt lagen die Notizen zu dem Skandal in den Archiven des US-Justizministeriums. Erst hartnäckige Anfragen von Journalisten führten zur Veröffentlichung.

Philip wurden immer wieder Affären nachgesagt

Prinz Philip waren zu seinen Lebzeiten immer wieder Affären nachgesagt worden. Das wurde auch in der ersten Staffel von "The Crown" zum Thema gemacht und soll den Prinzen "sehr verärgert" haben. Queen Elizabeth hielt öffentlich stets zu ihrem Gatten.