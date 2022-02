Gemein: So nennt Herzogin Camilla Meghan

Herzogin Camilla ist eigentlich für ihr vortreffliches Benehmen bekannt. Privat schimpft sie jedoch über Herzogin Meghan

Prinz Harrys (37) Stiefmutter Camilla (74) wird zum "Schwiegermonster". Die sonst so brave Herzogin teilt ordentlich gegen Meghan (40) aus. Die beiden sollen sich angeblich kein bisschen ausstehen können und so kommt es, dass Camilla auch einen gemeinen Spitznamen für Harrys Ehefrau hat. Sie soll sie "Minx" nennen. Auf Deutsch heißt das so viel wie "Biest".

Böses Blut von Anfang an

Camilla soll sie laut des Insiders öfters so bezeichnet haben und hält sie darüber hinaus für „undankbar“. Meghan hingegen meidet ihre Stief-Schwiegermutter einfach. „Ich glaube, dass sie Camilla nie gemocht hat, und ich bin sicher, dass die Gefühle erwidert wurden. Camilla war von Anfang an misstrauisch gegenüber der Schauspielerin aus Los Angeles“, so ein Royal-Insider.