Harry: "Ich sah, wie sie es im Büro trieben"

In seinem Skandal-Buch verrät Harry auch, wie er sich auf sein Date mit Meghan vorbereitete: Er sah sich ihre Sex-Szenen aus "Suits" an.

"Suits"-Fans kennen die Szenen nur zu gut: Bevor Meghan Markle aus Liebe zu Prinz Harry ihren Job als Schauspielerin an den Nagel hängte, spielte sie als Rachel an der Patrick J. Adams in „Suits“ einige heiße Liebesszenen.

Harry plaudert nun aus, dass er zur Vorbereitung auf sein Date mit Meghan im Jahr 2017 die Schauspielerin nicht nur gegoogelt, sondern sich auch ihre Sexszenen angesehen hatte. Harry schreibt sehr deutlich: „Ich wurde Zeuge, wie sie und ihr Serienpartner es in irgendeinem Büro wild trieben!“ Sie seien regelrecht übereinander hergefallen - wie beim heißen Quickie im Stehen im Aktenzimmer. Danach habe er es jedoch bereut, so Harry: „Solche Dinge musste ich eigentlich nicht sehen.“