Harry und Andrew werden ausgetauscht

Königin Elizabeth soll diese Entscheidung über die Zukunft der Prinzen noch vor ihrem Tod getroffen haben

Am 8. September schloss Queen Elizabeth II. († 96) für immer ihre Augen, ihre Entscheidungen beeinflussen jedoch auch noch die Zukunft der Royals und Großbritanniens. Hochrangige Palastmitarbeiter und Regierungsmitglieder arbeiten gerade mit Hochdruck an einem Plan, der verhindern soll, dass die beiden schwarzen Schafe der Königsfamilie zukünftig weiterhin in Staatsangelegenheiten involviert sind, sollte König Charles (73) einmal verhindert sein.

Prinz Harry als Staatsrat ersetzt

Genauer gesagt, gehe es um die Staatsräte, also die Menschen, die befugt sind, König Charles im Krankheitsfall oder während seiner Abwesenheit, zu vertreten. Derzeit sind die vier ranghöchsten Erwachsenen in der Thronfolge Prinz William, Prinz Harry, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice. Harry und Andrew sind beide keine aktiven Royals mehr. Dass sie in irgendwelchen Staatsgeschäften mitreden kommt für den König nicht in Frage. Und auch die Queen wollte das verhindern. Schließlich hat sie die Pläne zur Palastreform zu Lebzeiten ausdrücklich initiiert und ihre Zustimmung gegeben. Man wolle die beiden durch Prinzessin Anne und Prinz Edward ersetzen, berichtet "Daily Mail".