Harry verrät Details über Prinzen-Penisse

In seiner Biografie plaudert Harry auch über Williams und sein bestes Stück.

Eigentlich hätte die Skandal-Biografie von Prinz Harry erst am 10. Jänner veröffentlicht werden sollen, doch eine spanische Buchhandlung verkaufte das Buch aus Versehen bereits am gestrigen Donnerstag. Noch bevor die Panne behoben werden konnte, wurden die exklusiven Inhalte schon in die ganze Welt geleakt.

In seiner Biografie erzählt Prinz Harry nicht nur von seinem Koks-Konsum und seinem ersten Mal mit einer älteren Frau– er packt auch über sein bestes Stück aus. Und über den Penis von Bruder William, dem künftigen König von England.

Harry und William beschnitten

So schreibt Harry auch, dass es eine regelrechte Faszination der Öffentlichkeit für seinen Penis gäbe. „Es gab unzählige Geschichten in Büchern und Zeitungen darüber, dass Willy und ich nicht beschnitten wurden.“ Es hieß in den Medien, Diana hätte eine Beschneidung aus medizinischen Gründen verboten. Doch mit den Gerüchten räumt Harry auf: Er und William wurden als Baby beschnitten.