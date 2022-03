Hatte Meghan eine Leihmutter für Archie?

Meghans Halbschwester behauptet gar, dass Archie nicht Harrys Sohn ist

Es sind unglaubliche Vorwürfe, die Samantha Grant, die Halbschwester von Herzogin Meghan (40) in den Raum wirft. Laut ihr habe Prinz Harrys (37) Ehefrau ihren Sohn Archie gar nicht selbst zur Welt gebracht. Schon im Sommer 2021 äußerte sich Samantha auf ihrem Twitter-Account abschätzig gegenüber ihrer Halbschwester. "Es gibt mehrere Fotos, auf denen ihr Bauch morgens groß und am Ende des Tages flacher war", behauptete sie. Zudem soll Meghan ihre Eizellen in Los Angeles einfrieren lassen haben, um sie abzuholen und einer Leihmutter einzusetzen. Immer wieder stellte Grant solche Behauptungen auf.

Ist Harry gar nicht Archies Vater?

Die Vorwürfe gehen aber noch weiter. Grant behauptet gar, dass Archie nicht Harrys biologischer Sohn sei. "Es gibt keinen Beweis dafür", schrieb sie. Berichten zufolge ist Samanthas Twitter-Account jetzt wegen der Verbreitung von Unwahrheiten gelöscht worden. In Meghans Familie scheint es einige Menschen zu geben, die gerne Gerüchte in die Welt setzen. Der Vater der Schauspielerin äußert sich auch immer wieder negativ in der Öffentlichkeit. Einzig: Mama Doria Ragland stand Meghan immer bei.