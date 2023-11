× Kate zeigt bei Staatsbesuch ganz viel Bein

Die Herzogin strahlte in London in einem roten Cape-Mantel. Darunter trug sie nur ein knielanges Kleidchen

Der koreanische Staatspräsident Yook Yuk Yeol war am Dienstag bei König Charles III und Gattin Camila in London zu Besuch. Auch Kate und William wohnten dem Treffen bei. Dabei stahl die Herzogin dem hohen Besuch glatt die Show. Sie strahlte in einem roten Cape-Mantel und zeigte beim Aussteigen aus dem Auto ungewohnt viel Bein. Sehr zur Freude aller Fans, denn Catherine trainiert sichtlich viel.

© Getty Images ×

3.436 Euro-Mantel

Auch der Preis des von Catherine Walker designten Mantels mit Riesenschleife erstaunt: 3.436 Euro soll dieser zu Buche schlagen. Die roten Heels von Gianvito und der Hut von Jane Taylor waren perfekt auf das Outfit abgestimmt. Wieder einmal bewies Kate, dass sie die absolute Style-Queen unter den Royals ist.