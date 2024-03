Kates Onkel spricht jetzt doch über ihren Zustand

Die Prinzessin wurde kürzlich zum ersten Mal seit ihrer Bauch-OP gesehen, nun sorgt ihr Onkel mit seiner Aussage für besorgte Fans

Es gab schon zahlreiche Verschwörungstheorien und Mythen über den Verbleib von Kate (42). Seit Weihnachten hatte man die Prinzessin nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Doch vor wenigen Tagen tauchte ein erstes Paparazzi-Bild von ihr auf. Darauf sah ihr Gesicht geschwollen aus, sowohl ihre Mama Carole, als auch Kate machten eine ernste Miene.

Onkel macht Andeutung

Während sich die Frau von Prinz William weiterhin vor der Öffentlichkeit versteckt, flimmert ihr Onkel Gary Goldsmith (59) gerade bei "Promi Big Brother" über die Bildschirme und dabei fällt es ihm sichtlich schwer nicht über seine berühmte Nichte zu sprechen. Als ihn ein anderer Reality-TV-Teilnehmer fragte, wo eigentlich Kate stecke, antwortete er: "Also, weil sie nicht darüber reden will ...“ Ekin-Su gräbt tiefer: "Du kannst nicht darüber reden?" Goldsmith stottert: "Das letzte, was ich möchte … es gibt eine Art Etikette. Wenn es bekannt gegeben wird, kann ich dir dazu meine Meinung sagen."

Goldsmith: "Kate wird zurückkommen"

Besorgt sagt Ekin-Su: "Ich hoffe, sie ist okay!" Darauf antwortet Goldsmith: "Ich weiß es. Ich habe mit ihrer Mama, meiner Schwester, gesprochen, sie bekommt die beste Pflege der Welt. Sie haben sich zurückgezogen und kümmern sich erst mal um die Familie." Dann lässt er wissen: "Kate wird zurückkommen, natürlich wird sie das."