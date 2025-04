Königin Silvia: Update nach Operation

Die Königin musste sich einer Operation unterziehen. Jetzt lässt das Königshaus wissen, wie es ihr geht.

Der schwedische Palast veröffentlichte ein Update zum Gesundheitszustand von Königin Silvia. Zuvor war eine auffällige Lücke im öffentlichen Terminplan der Ehefrau von König Carl Gustaf, 78, bemerkt worden. Die Schwedin musste sich gerade einer Operation unterziehen. Nachdem Silvia und ihr Mann noch am 29. März 2025 bei einer Veranstaltung in Sigtuna anwesend waren, wird die Königin voraussichtlich erst am 28. April ihre öffentlichen Aufgaben wieder aufnehmen.

Mehr lesen:

Palast bestätigt Fußoperation von Königin Silvia

Laut einer Mitteilung von "Dana Press" bestätigte die Hofsprecherin Margareta Thorgren die Operation gegenüber der Zeitschrift "Svensk Damtidning". In einer schriftlichen Erklärung heißt es: „Anfang dieser Woche unterzog sich die Königin einer Fußoperation, einem sogenannten Hallux Valgus.“

Laut der Deutschen Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie handelt es sich bei einem Hallux Valgus um eine Fehlstellung der großen Zehe, die vor allem Frauen betrifft. Im fortgeschrittenen Alter weicht die Zehe nach außen ab, was durch eine veränderte Zugrichtung der Sehnen verursacht wird. Die Folgen sind neben kosmetischen Problemen auch schmerzhafte Druckstellen, Hautreizungen, Schwellungen und Entzündungen. Zwar lässt sich der Hallux Valgus mit speziellen Schuhen etwas erträglicher gestalten, doch eine dauerhafte Lösung ist nur durch eine Operation möglich.

Erste Informationen

Neben der Bekanntgabe der Operation hat der schwedische Palast auch ein erstes Gesundheitsupdate veröffentlicht. „Die Operation ist erfolgreich verlaufen“, betonte Thorgren, „und der Königin geht es gut.“ Zudem wurde mitgeteilt, dass Silvia sich nun auf Schloss Drottningholm, ihrem und des Königs Heim, westlich von Stockholm, erholen und ausruhen wird.





Bald wieder im Einsatz

In wenigen Wochen wird die 81-Jährige voraussichtlich wieder in der Lage sein, ihre öffentlichen Verpflichtungen wahrzunehmen. Dies geht zumindest aus dem Terminkalender der Königsfamilie hervor, der vermutlich in enger Abstimmung mit ihren Ärzten erstellt wurde. Am 28. April ist Silvia für ein Treffen des Komitees der „World Childhood Foundation“ vorgesehen, einer Stiftung, die sowohl ihr als auch Prinzessin Madeleine, 42, besonders am Herzen liegt.