Schweden-Prinzessin bringt eigene Kosmetik-Marke heraus

Madeleine von Schweden, 42, hat nach ihrer Rückkehr in die Heimat eine neue Aufgabe gefunden, die weit über ihre royalen Pflichten hinausgeht. Am 24. März gab die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia bekannt, dass sie eine eigene Hautpflegeserie auf den Markt bringen wird

In einem Instagram-Posting kündigte die Prinzessin ihre Marke „MinLen“ an, die in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Naturkosmetikunternehmen Weleda entwickelt wurde. „Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich ‚MinLen‘ – eine natürliche Hautpflegelinie – lanciere“, schrieb Madeleine zu einem eleganten Foto, das sie im weißen Blazer zeigt. Das Besondere an „MinLen“? Die Produkte richten sich an die ganze Familie und sollen den Bedürfnissen mehrerer Generationen gerecht werden. „Es ist die erste natürliche, verantwortungsbewusste Mehrgenerationen-Hautpflegemarke in Europa – geschaffen für die Bedürfnisse junger und wachsender Familien“, erklärte die 42-Jährige.

Die ersten Produkte der Linie sollen offiziell Ende des Sommers auf den Markt kommen. Wie Madeleine in ihrer Ankündigung betonte, handelt es sich bei „MinLen“ um eine rein private Initiative. Daher wird sie bei ihrem Projekt bewusst auf ihren königlichen Status verzichten und ihren bürgerlichen Namen verwenden.

Madeleine: Zurück in Schweden mit neuen Plänen

Nach Jahren in Florida ist Madeleine gemeinsam mit ihrem Ehemann Christopher O’Neill, 50, und ihren drei Kindern zurück in Schweden. Die Familie zog im Sommer 2024 in die Heimat der Prinzessin. Madeleine ist das jüngste der drei Kinder des schwedischen Königspaares und die Schwester von Kronprinzessin Victoria, 47. Die Rückkehr nach Schweden scheint Madeleine neuen Schwung gegeben zu haben – und eine klare Vision für die Zukunft. Mit „MinLen“ möchte sie nicht nur in der Beautybranche Fuß fassen, sondern auch ihre Werte in den Fokus rücken: Nachhaltigkeit, Familienorientierung und ein bewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen.

Madeleines Hautpflegemarke dürfte nicht nur in Schweden, sondern europaweit für Aufmerksamkeit sorgen. Die Kombination aus royaler Herkunft, der Kooperation mit einem namhaften Naturkosmetikunternehmen und der Ausrichtung auf Familien könnte „MinLen“ zu einem echten Erfolg machen. Fans und Kunden dürfen gespannt sein, wie sich Madeleine Bernadotte in der Welt der Kosmetik etabliert.