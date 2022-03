× Königspaare kamen mit dem Reisebus

Beim Gedenkgottesdienst von Prinz Philip wollte man auch speziell dessen Bescheidenheit hervorheben

Premierminister Boris Johnson, Außenministerin Elizabeth Truss, Prinz Charles mit Herzogin Camilla, Kate und William und viele weitere Oberhäupter Großbritanniens fuhren am Dienstag ab 11 Uhr vor der Westminster Abbey vor, um dem 2021 verstorbenen Prinz Philip († 99) knapp ein Jahr später endlich die letzte Ehre zu erweisen. Auch Europas Königshäuser reisten extra an. Vom Flughafen ging es für Königin Silvia und König Carl Gustaf von Schweden, Königin Maxima und Willem-Alexander der Niederlande, Königin Letizia und Felipe von Spanien und Fürst Albert II. nicht etwa mit der Limousine Richtung Westminster Abbey. Nein, die Royals fuhren im Reisebus vor und marschierten hintereinander in die Kirche. Dies war eine Hommage an die Bescheidenheit die Prinz Philip zu Lebzeiten an den Tag legte.

Rührende Worte und emotionale Stimmung - Queen in der ersten Reihe

Auch Queen Elizabeth II. (95) überwand ihre gesundheitlichen Hürden für diesen wichtigen Tag. Sie saß bei der Gedenkfeier ihres Gemahls in der ersten Reihe neben ihrem Sohn Prinz Charles. Die Chöre der Westminster Abbey und der Her Majesty's Chapel Royal St Jame's Palace stimmten unter der Leitung von James O'Donell ihre Lieder an. Anerkennung und rührende Worte gab es im Anschluss von Doyin Sonibare, einer der Gold-Preisträgerinnen des Duke of Edinburgh's Award. "Ich begann mit dem Duke of Edinburgh's Award, als ich 15 war. Ich hatte schon vorher von der Auszeichnung gehört, aber ich habe mich nie beworben, bis meine Mutter mich dazu ermutigt hat, denn sie ist streng und nigerianisch, so dass es sehr schwierig ist, nein zu ihr zu sagen", erzählt sie und dankt dem Verstorbenen für alles, was er ihr durch sein Jugendförderungsprogramm ermöglicht hat.

© BBC ×

Fotomontage und Video als Tribut

Schon vor der Zeremonie postete die royale Familie einen herzzerreißenden Zusammenschnitt an Bildern aus Philips bewegtem Leben. Der Royal war vor allem für seine witzige Art bekannt. Es gab kein Fettnäpfchen, das er ausließ. Für Queen Elizabeth II. war er aber vorrangig eines: Ehemann - und damit die größte Stütze in ihrem Leben. Er ging stets einen Schritt hinter ihr, um sie aufzufangen und ihr nicht im Weg zu stehen.

Viele Familienmitglieder, doch einer fehlte

Zur Zeremonie erschienen neben Prinz William und Kate natürlich auch die Kinder von Prinz Philip und Elizabeth II. Andrew begleitete seine Mutter zur Westminster Abbey, Prinz Edward und Prinzessin Anne nahmen ebenfalls neben Prinz Charles und der Queen in der ersten Reihe Platz. Auch Prinz Williams Cousinen Beatrice und Eugenie, sowie Sarah Ferguson waren anwesend. Nur einer glänzte mit Abwesenheit: Prinz Harry blieb bei seiner Gattin Meghan und den Kindern in Amerika. Zuvor hatte es schon Debatten darüber gegeben, dass sich der Prinz nicht mehr sicher fühle, wenn er keinen Personenschutz von den Briten zur Seite gestellt bekomme. Vor allem habe er Angst um seine Familie.