Ganz Großbritannien hofft am Samstag auf einen Auftritt am Balkon des Buckingham Palasts.

Der Samstag steht ganz London im Zeichen der "Trooping The Colour"-Parade zu Ehren des Geburtstags von König Charles III. Interessant wird vor allem eines – kommt Prinzessin Kate oder nicht? Prinzipiell heißt es, dass sich Kate bis in den Herbst hinein ihrer Krebs-Therapie widmen und keine öffentlichen Auftritt wahrnehmen wird. Doch in den letzten Tagen gab es vermehrt Gerüchte, dass die Prinzessin vielleicht an der Seite ihres Mannes am Balkon des Buckingham Palasts erscheinen wird. Es wäre jedenfalls ein starkes Signal an das Volk, wenn sich Kate kurz zeigen würde.

Die Royal Family bei der Parade 2023 © Getty ×

Sicher mit dabei ist Charles, der trotz seiner Krankheit an der Parade teilnehmen wird. Zwar nicht hoch zu Ross, wie es die Etikette vorschreibt, sondern in einer Kutsche - bevor er mit dem Rest der Royals am Balkon posieren wird.

Prinz Harry und seine Meghan © Getty ×

Definitiv nicht dabei sein werden auch heuer wieder Prinz Harry und seine Meghan. Das Paar bleibt in den USA, die es kein Teil der aktiven Royals mehr ist.