Krebskranker König Charles: Die lange Check-Liste für die Australien-Reise

Die erste große Reise seit der Krebsdiagnose wird organisatorisch zum Hochseilakt.

Er steckt gerade eigentlich mitten in der Chemotherapie. Für seine erste große Reise will König Charles (75) jedoch eine Pause einlegen. Der Australien-Trip stellt die Mitarbeiter des britischen Königshauses vor eine Mammutaufgabe. Am 18. Oktober hebt der Monarch ab. Laut "Times" wird ihn rund um die Uhr auch ein Ärzteteam begleiten. Während des elftägigen Aufenthalts soll er "engmaschig überwacht" werden.

Mehr lesen:

Auch für den König selbst wird die Reise eine große Herausforderung. Er soll bis zu zehn Termine an einem Tag wahrnehmen. Es wird schließlich sein erster Besuch in einem Commonwealth-Reich seit seinem Thronantritt sein. Seine Gattin Camilla (77) wird ihn dabei begleiten und als seine Stütze dienen. Sogar Blutreserven sollen mit auf die Reise. Damit sich Charles im Notfall einer Transfusion unterziehen könne.

Charles und seine Gattin Camilla © Getty Images ×

Arzt des Vertrauens darf nicht mit

Für die Pause der Chemotherapie holte sich Charles selbstverständlich die Erlaubnis seiner Ärzte. Diesmal wird es aber nicht sein Arzt des Vertrauens sein, der mit ihm kommt. Denn laut Palast-Insidern werde Michael Dixon in Großbritannien bleiben. Stattdessen nimmt der König zwei Privatärzte mit nach Australien.