Neue Protokolle schildern das ganze Ausmaß der möglichen Taten.

Marius Borg Høiby wird enthaftet! Das berichten norwegische Medien. Trotzdem wird weiter gegen ihn ermittelt u.a. wegen Vergewaltigung in mehreren Fällen.

Kontaktverbot

Die Polizei will einstweilen keine weitere Inhaftierung von Høiby beantragen, schrieb die Polizei am Mittwochmorgen (27.11.) in einer Pressemitteilung. Er hat ein Kontaktverbot zu seinen mutmaßlichen Opfern bekommen.

Mitgefilmt, Beweise vernichtet

Die Vorwürfe gegen ihn sind grausam. Details aus der Gerichtsakten besagen, dass Marius mindestens zwei Mal eine schlafende Frau vergewaltigt haben soll. Gibt es beweise? Ja! Er hat die Taten auf seinem Smartphone gefilmt. Der Angeklagte habe versucht Beweise zu löschen, doch das soll ihm nicht gelungen sein. Noch sollen sich nicht alle möglichen Opfer einer Befragung gestellt haben.

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (50) mit ihrem ältesten Sohn Marius Borg Hoiby (27) © GettyImages ×

Aklagepunkte

Marius Borg Høiby wird u.a. wegen Vergewaltigung, häuslicher Gewalt, Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt. Derzeit sei keine Gefahr mehr erkennbar, dass Beweismittel beseitigt werden könnten. Zugleich gab die Polizei bekannt, dass Ermittlungen zu einer weiteren möglichen Sexualstraftat aufgenommen worden seien. Details wurden zunächst nicht genannt.