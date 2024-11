Masken-Männer brechen in Schloss Windsor ein

Schockmoment für Prinz William und seiner Familie: Einbrecher haben sich Zutritt zu Schloss Windsor verschafft.

Zwei maskierte Männer sollen sich laut "The Sun" in Schloss Windsor, in der Nähe des Wohnhauses von Prinz William und seiner Familie, eingebrochen sein. Die beiden seien demnach nachts über einen sechs Meter hohen Zaun geklettert. Der Einbruch soll bereits im Oktober passiert sein, wie jetzt bekannt wurde.

Abgespielt hat sich der Vorfall in der Nähe des Adelaide Cottage, in das Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) mit den Kindern George (11), Charlotte (9) und Louis (6) im Sommer 2022 eingezogen sind. Die royale Familie sei zu dem Zeitpunkt des Einbruchs bereits im Bett gelegen.

Darauf hatten es die Einbrecher abgesehen

Die Einbrecher hatten es offenbar auf landwirtschaftliche Fahrzeuge abgesehen, die in der Scheune standen. Eine anonyme Quelle sagt gegenüber "The Sun", dass die Einbrecher das Schloss zuvor beobachtet haben müssen. "Sie müssen gewusst haben, dass die Fahrzeuge dort gelagert waren, bevor sie einbrachen, und sie wussten, wann der beste Zeitpunkt war, um zu entkommen, ohne erwischt zu werden", zitiert die Zeitung die Quelle.

Die maskierten Tatverdächtigen seien schließlich mit einem gestohlenen Lastwagen geflüchtet, mit dem sie ein Sicherheitstor durchbrochen haben sollen.