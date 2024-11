Meghan feiert ohne Harry, aber mit einem anderen Mann

Meghan feierte ohne Harry in L.A. - offizielle Glückwunsche für König Charles gab es von beiden nicht.

Am 76. Geburtstag von König Charles feierte Meghan Markle ohne ihren Ehemann Harry mit Freundin in L.A. - und stieß dabei nicht auf das britische Familienoberhaupt an. Während sich die Royals in Großbritannien zu Ehren des Monarchen versammelten, zeigte sich Meghan entspannt und fröhlich, in schwarzem Kleid und in Feierlaune - mit einem anderen Mann an ihrer Seite!

Dabei handelte es sich um ihren engen Freund Serge Normant, ein berühmter Hairstylist, der auch ihre Haare für die Hochzeit mit Harry 2018 gemacht hatte. Gemeinsam feierten sie einen Produkt-Launch der erfolgreichen Haar-Coloristin Kadi Lee, die auch Meghan als Investor unterstützt. Meghan lobte Kadi in einer emotionalen Rede und erzählte, wie sie vor ihrer Begegnung mit der Stylistin noch Haare mit aus der Packung kommender Farbe gefärbt hatte.

Weder Meghan noch Harry gratulierten öffentlich König Charles zu seinem Geburtstag. Im Gegensatz dazu gratulierten ihm Prinz William und Kate via X. Das Verhältnis der Sussexes zu den Royals bleibt demnach weiter angespannt, besonders nach den öffentlichen Angriffen von Harry auf die Familie in seiner Biografie.