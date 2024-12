Meghan: Großes Hollywood-Comeback Anfang 2025

Die Herzogin hat im neuen Jahr viel vor - das sind die konkreten Pläne!

Beruflich gehen Meghan und Harry bewusst getrennte Wege. Dieser Schritt wurde in den vergangenen Tagen heftig in der internationalen Presse diskutiert. Ob das auch privat Auswirkungen auf das Paar hat, darüber gibt es bislang "nur" hartnäckige Gerüchte.

Neue Projekte

Im neuen Jahr soll es jedenfalls karrieretechnisch besser für Harry und Meghan laufen als zuletzt. Die beiden sollen viel vorhaben - er will weiter an seinen Herzensprojekten im Bereich Charity arbeiten und wird viel auf Reisen sein. Meghan hingegen plant ein großes Comeback auf den Bildschirmen! Die Schauspielerin startete gerade mit ihrer Rolle in der Anwaltsserie "Suits" durch, als sie Harry kennen und lieben lernte.

© Getty ×

Rückkehr ins Rampenlicht

Sie habe sich ihre Karriere hart erarbeitet, sagte Meghan immer wieder in Interviews; musste lange Durststrecken zwischen Produktionen durchhalten. Wie britische Medien jetzt berichten, wird die Star einer Netflix-Show über „Kochen, Gartenarbeit und Unterhaltung“ sein und diese soll schon Anfang 2025 zu sehen sein. Außerdem wird sie ihre Lifestyle-Marke „American Riviera Orchard“ auf den Markt bringen. Diese Luxus-Marke, die bereits im März 2024 angekündigt wurde, wurde bereits beworben. Und Körbe mit selbstgemachter Marmelade wurden an prominente Influencer wie Kris Jenner, Chrissy Teigen und Abigail Spencer geschickt.

© Getty Images ×

Dreharbeiten

„Was Meghans Schweigen angeht, so hat sie sich im Hintergrund gehalten und an ihren unternehmerischen Bemühungen gearbeitet“, so eine Quelle aus der Branche. „Sowohl das Netflix-Projekt als auch ihre Marke werden im neuen Jahr im gleichen Zeitrahmen erscheinen.“ Die Dreharbeiten sollen bereits gestartet sein, an mehreren Orten in Kalifornien wird Meghan unterwegs sein.