Die Sussexes wollen nicht mehr zusammen auftreten. Das hat weitreichende Konsequenzen.

Es ist ein Umstand, der ganz Großbritannien beschäftigt: Wieso zeigen sich Harry und Meghan nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit? Prinz Harry hatte mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen, um "frei" in Kalifornien leben zu können.

Getrennt

Mitte Oktober war Harry von seiner Frau Meghan und den beiden Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet getrennt, nachdem er eine Reihe von öffentlichen Auftritten in New York, London und im südlichen Afrika absolviert hatte.

Zweigleisiger Ansatz

Doch, warum trennen sich die beiden nun für ihre öffentlichen Auftritte? Eine Quelle, die dem Paar sehr nahe steht, sagte, dass der Grund für den Soloauftritt in einer Verschiebung ihrer Unternehmungen liege. Sie meinte gegenüber dem People-Magazin: „Es ist klar, dass sich ein zweigleisiger Ansatz entwickelt.“ Ein anderer angeblicher Freund fügte hinzu: „Der Herzog und die Herzogin sind jetzt als Individuen in Schwung gekommen - nicht nur als Paar. Der Herzog scheint sich auf sein Mäzenatentum zu konzentrieren und die Herzogin auf ihren unternehmerischen Weg.“

Läuft nicht gut

Was wirklich dahinter stecken soll, ist, dass nicht alles so rosig aussehen soll für Harry und Meghan. Sie wurden nicht mit offenen Armen in Hollywood aufgenommen, wie das Paar es sich vorgestellt hat. Einige lukrative Deals, darunter Spotify und Netflix sind geplatzt oder andere Ideen, die bislang noch nicht einmal realisiert wurden.

Karrieren entwickeln sich unterschiedlich

„Die Herzogin wird sich mehr auf das Unternehmertum und die Unternehmen konzentrieren, und der Herzog wird sich weiterhin für sein gemeinnütziges Mäzenatentum einsetzen. Aber es wird gemeinsame Anstrengungen in diesen anlassbezogenen Arbeitsbereichen geben.“ Trotz all dieser Erklärung springt ein Detail ins Auge. Wenn Harry sich weiter auf seine wohltätigen Aktivitäten fokussiert, könnte es bedeuten, dass er sich ein Hintertürchen für die Rückkehr als Royal offen hält... Das ist die fast einhellige Meinung von Royal-Experten aus England. Eines Tages, so sind sie sicher, werde der Herzog wieder in seine Heimat zurückkehren.