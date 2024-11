Meghan: Jetzt spricht sie über Trennung von Harry

Die Herzogin äußert sich zu dem Scheideweg, an dem die Eheleute sich befinden.

Neuigkeiten über die Sussexes: Meghan Markle hat sich jetzt zu Berichten geäußert, die besagen, dass ihre Arbeitsbeziehung zu Prinz Harry angespannt ist.

Alleingänge

Meghan, 43, und Harry, 40, haben in letzter Zeit ohne einander an Veranstaltungen teilgenommen. Nun ist die Rede von einem „Scheideweg“ mit ihrer Arbeit befinden. Meghan hat ihre Beziehung zu Prinz Harry vor einiger Zeit mit „Salz und Pfeffer“ verglichen. Die beiden Gewürze, sagte sie, werden immer zusammen herumgereicht. Vor ein paar Wochen sah ihr Esstisch noch ganz anders aus. Ihr Salz und ihr Pfeffer könnten sich durchaus trennen - sie haben jeweils unterschiedliche Zwecke und Ziele.

Meghans-Statement

Wie britische Medien berichten hat Meghan nun eine Erklärung abgegeben, nachdem sie an einer Veranstaltung des Southern California Welcome Project in Zusammenarbeit mit ihrer und Harrys Archewell Foundation teilgenommen hat. Ein Statement besagt: „Das Abendessen fand in dem von Shiza Shahid gegründeten Restaurant Our Place statt, wo die Teilnehmer mit neuem Kochgeschirr für die kommende Weihnachtszeit beschenkt wurden. Die Archewell Foundation setzt sich weiterhin dafür ein, Frauen zu fördern und die Gemeinschaft durch gemeinsame Erlebnisse zu stärken, um die Bedeutung von Zusammenhalt und Unterstützung in schwierigen Zeiten zu unterstreichen.“

Das bedeutet ihre Aussage

Was soviel heißt wie: Wenn es nötig ist, dann werden Harry und Meghan weiterhin zusammen auftreten. sich sonst aber eigenen Projekten widmen! Böse Zungen behaupten, dass dieses Arrangement darauf hindeutet, dass es um die Ehe der Sussexes nicht zum Besten steht. Meghan habe viele Karriere-Ideen, während Harry Heimweh nach England haben soll.

Auch Kinder sollen zu sehen sein

Meghan und Harry werden im Februar 2025 bei den Invictus Games in Kanada wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten. In der Zwischenzeit hat die Herzogin bereits angedeutet, dass ihre Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, die sich nur selten in der Öffentlichkeit zeigen, einen Auftritt haben könnten. Es heißt, dass Harry und Meghan darüber nachdenken, weiterhin getrennt voneinander zu arbeiten.