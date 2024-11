Prinz Harrys Freund über die Royals: "Dysfunktionale Familie"

James Haskell plaudert im Interview mit "The Times" ganz unverfroren über das britische Königshaus.

Er war bei etlichen großen Feierlichkeiten der britischen Royals dabei und ist mittlerweile sogar ein enger Freund von Prinz Harry (40). Im Gespräch mit "The Times" packt James Haskell jetzt über seine Erfahrung mit der königlichen Familie aus: "Ich habe Zeit mit den Royals verbracht. Einige sind nicht so toll wie andere. Sie leisten erstaunliche Arbeit – aber sie sind auch eine moderne Familie, die sehr dysfunktional ist", sagt er.

Mehr lesen:

"Für diejenigen, die die Monarchie abschaffen wollen..."

Haskell war sowohl auf der Hochzeit von Zara und Mike Tindall eingeladen als auch auf der von Prinz Harry und Meghan. "Für diejenigen, die die Monarchie abschaffen wollen: Wenn sie weg sind, sind sie weg. Es gibt keinen Weg zurück, also denkt daran, dass sie eine wichtige Rolle spielen. Ich liebe, was sie tun." Auch über Harrys Bruder Prinz William (42) und dessen Ehefrau Kate" hat er einiges zu erzählen.

Haskell über William und Kate

James nahm eine gemeinsame Folge für seinen Podcast "The Good, The Bad & The Rugby" auf. Er erinnert sich daran, wie humorvoll Kate und William darin waren: "Dieser Podcast war brillant, denn wir haben sie von ihrer besten Seite gesehen, offensichtlich haben sie einen bösen Sinn für Humor, vor allem in diesem Land stellen wir offensichtlich Menschen auf ein Podest, aber sie sind eine ganz normale Familie, eine unglaubliche Familie, die viel für dieses Land tut, aber eine ganz normale Familie", betont der einstige Rugby-Spieler.