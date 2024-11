Wegen seiner Gesundheit: Prinz George soll König Charles entlasten

Große Sorge herrscht im britischen Königshaus weiter um die Gesundheit von König Charles. Nun soll ausgerechnet sein Enkelsohn, Prinz George, seinen Opa entlasten.

Die Royals waren im vergangenen Jahr von Schicksalsschlägen gebeutelt. Die Krebserkrankungen von König Charles, Prinzessin Kate und Sarah Ferguson waren ein riesiger Schock. Zuletzt musste auch Königin Camilla aus gesundheitlichen Gründen leiser treten. Auch die öffentliche Unruhe rund um das Verhältnis von Prinz Harry nahm kein Ende. Dazu kam der Skandal rund um Prinz Andrew. Im Jahr 2025 soll endlich Ruhe einkehren und die Monarchen dürften dafür auch schon einen Plan haben.

Denn wie "Gala" mit Berufung auf Palast-Insider berichtet, soll Prinz George im nächsten Jahr mehr und mehr an seine Repräsentationsaufgaben herangeführt werden. Der 11-jährige Sohn von Kate und William soll damit seinen Opa entlasten, der nach seiner Krebsbehandlung immer noch angeschlagen ist.

© Getty ×

Prinzessin Kate mit Schlüsselrolle

Bereits bei der Parade zum 76. Geburtstag von Charles begeisterte George mit seinem Auftritt. Stets an seiner Seite ist Mama Prinzessin Kate, die laut Palast-Insidern den Thronerben an seine zukünftige Rolle heranführt.

George soll zwar in der Schule teils etwas nachlässig sein, dafür soll er - wie seine Mutter und auch seine verstorbene Großmutter, Prinzessin Diana - besonders feinfühlig im Umgang mit Menschen sein. Der Wunsch, vermehrt in der Öffentlichkeit aufzutreten, soll auch von George persönlich gekommen sein, weil er seinen Opa unterstützen will. Bleibt zu hoffen, dass das Jahr 2025 für die royale Familie tatsächlich wieder ruhiger wird. Sollte das so sein, könnte George einen maßgeblichen Anteil daran haben.