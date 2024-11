Hochverrat? Trump-Imitator machte Scherz über König Charles

"Sie essen die Katzen, sie essen die Hunde" - über Trumps Aussage scherzte Comedian Matt Forde in Anwesenheit des Königs

König Charles (76) lacht viel. Kaum ein öffentlicher Auftritt vergeht, ohne dass der britische Monarch ein strahlendes Lächeln aufsetzt - es sei denn der Anlass verbietet es. Bei der Wohltätigkeitsgala Royal Variety Performance gab es dazu viel Anlass. Einem Bericht der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge konnte sich Charles auch ein Lachen nicht verkneifen, als Komiker und Trump-Imitator Matt Forde einen Witz riss, der teilweise auf Kosten des Königs ging.

In der Stimme des designierten US-Präsidenten Donald Trump wiederholte Forde dessen Äußerungen über Migranten, die angeblich Haustiere verspeisen: "Sie essen die Katzen, sie essen die Hunde", rief Forde. An den König gerichtet warnte er im Trump-Duktus: "Eure Majestät König Charles, Ihr seid nach einem Spaniel benannt, seht Euch sehr vor, sie werden Euch bei lebendigem Leib auffressen!"

Charles zeigte sich amüsiert

Der Witz bezieht sich auf die in Großbritannien beliebte Hunderasse "King Charles Spaniel", die nach dem englischen König Charles II. benannt ist, der von 1660 bis 1685 auf dem Thron saß. Charles schien die Anspielung zu verstehen.

Komiker Forde sagte nach der Veranstaltung, der König habe sich ihm gegenüber amüsiert gezeigt. Der Witz habe 300 Jahre lang darauf gewartet, erzählt zu werden, erwiderte demnach Charles schlagfertig auf die Frage Fordes, ob er mit seinem Joke "Hochverrat" begangen habe.

Camilla musste zu Hause bleiben

Weniger zu lachen hatte Königin Camilla (77), sie musste ihre Teilnahme an der Veranstaltung in der Royal Albert Hall in London wegen einer andauernden Atemwegsinfektion im letzten Moment absagen. Unter den prominenten Teilnehmern des Abends waren auch der 77-jährige Popstar Elton John und dessen Partner David Furnish, die ein musikalisches Stück aus ihrer neuen Show "The Devil Wears Prada" präsentierten.