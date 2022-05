Meghan & Harry im Anflug auf England

Schon am gestrigen Sonntag Abend sollten die Ex-Royals mit ihren Kindern in London landen.

Comeback. Es ist der erste Besuch von Prinz Harry, seiner Meghan und ihren Kindern Archie und Lilibet in England, seitdem die Kids auf der Welt sind. Und der Grund dafür könnte schöner nicht sein. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. wird die Monarchin ihre Urenkelin Lilibet zum ersten Mal sehen. Die Queen soll sich bereits riesig auf Harrys Nachwuchs freuen, gab aber gleichzeitig eine „No Drama“-Weisung aus, damit die Feierlichkeiten nicht getrübt werden.

Annäherung. Drama sollte es vor allem zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William keines geben. Die beiden sollen sich auf Vermittlung von Herzogin Kate in den letzten Wochen wieder versöhnt haben. Am 2. Juni werden Harry und Meghan bei der „Trooping the Colour“-Parade dabei sein – jedoch nicht am royalen Balkon. Tags darauf werden sie mit den Royals zur Messe in die St. Paul’s Cathedral kommen und am 4. Juni Lilibets ersten Geburtstag mit der Familie feiern.