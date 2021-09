Meghan: Luxus-Outfits bei Charity

Prinz Harry und seine Gattin kämpfen mit anderen Stars fürs Klima und gegen Armut.

International. Am Samstag riefen Welt-Stars wie Jennifer Lopez, Billie Eilish und Ed Sheeran zu mehr Solidarität auf. Beim Großevent Global Citizen Live performten 70 Künstler unter anderem in Paris, Seoul und New York. Dabei konnte nicht nur Applaus geerntet werden. Auch 1,1 Milliarden US-Dollar (940 Millionen Euro) kamen zusammen. Auch Herzogin Meghan und Prinz Harry zeigten sich im Rahmen des Be­nefiz-Events. Die beiden sprachen in New York über die unfaire Verteilung von Impfstoffen. Dabei trug Meghan ein 3.800-Euro-Kleid von Valentino.

Ärger. Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten. Fans im Netz beschwerten sich darüber, dass sich Meghan in Luxus hülle, während sie so tue, als würde sie sich gegen Armut einsetzen. Andere feierten ihren Look als den besten ihrer New-York-Tour.