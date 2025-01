Meghan: Netflix-Serie verschoben! Und dieser Grund wird ihr unterstellt

"With Love, Meghan" wird wegen der verheerenden Waldbrände in L.A. verschoben. Da sist jedenfalls der offizielle Grund.

Meghan Markle hat beschlossen, den Starttermin ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" zu verschieben, da die Waldbrände in ihrer Heimatstadt Los Angeles weiterhin verheerend sind.

Auf Meghans Wunsch und mit der vollen Unterstützung von Netflix wurde die Veröffentlichung der Serie - eine von Herzen kommende Hommage an die Schönheit Südkaliforniens - aufgrund der anhaltenden Verwüstungen durch die Waldbrände in Los Angeles vom ursprünglich angekündigten 15. Jänner auf den 4. März verschoben.





„Ich bin meinen Partnern bei Netflix dankbar, dass sie mich bei der Verschiebung des Starttermins unterstützt haben, da wir uns auf die Bedürfnisse derjenigen konzentrieren, die von den Waldbränden in meinem Heimatstaat Kalifornien betroffen sind“, sagte Meghan in einer Erklärung am Sonntag, 12. Jänner. Doch schon mehren sich die Gerüchte, Meghan würde den Start nur aus PR-Gründen verschieben. Weil sie derzeit nicht die volle Aufmerksamkeit für ihre Serie bekäme...

Kalifornien ist für die 43-jährige Herzogin von Sussex von besonderer Bedeutung. Mit ihrem Ehemann Prinz Harry und ihren Kindern Prinz Archie, 5, und Prinzessin Lilibet, 3, wohnt sie in Montecito, aber sie ist auch in Los Angeles geboren und aufgewachsen. Ihre neue Serie „With Love, Meghan“ enthält Anspielungen auf ihren Heimatstaat und ihre starke Verbindung zu diesem.

"With Love, Meghan" - Darum geht's

Diese inspirierende, von Meghan Markle, der Herzogin von Sussex produzierte Serie, erfindet das Genre der Lifestyle-Sendung neu. In ungezwungenen Gesprächen mit alten und neuen Freund*innen werden praktische und persönliche Tipps weitergegeben. Meghan setzt auf Verspieltheit vor Perfektion und zeigt, wie einfach es sein kann, selbst im Unerwarteten etwas Schönes zu schaffen. Sie und ihre Gäste krempeln die Ärmel hoch, machen sich gemeinsam in der Küche, im Garten und darüber hinaus an die Arbeit und animieren das Publikum dazu, dasselbe zu tun.